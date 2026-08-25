Почти неделя ушла у высшего антикоррупционного суда Украины на то, чтобы определиться с мерой пресечения бывшей замруководителя офиса Зеленского. Видимо, мешал пресловутый "российский след". Ирина Мудрая заявила: судебный процесс над ней Москва использует в своих целях. То есть украинцев обворовывает шайка Зеленского, а выгоду получают русские.

Ирину Мудрую арестовали на два месяца. Но она может выйти из СИЗО под залог. Украинское правосудие снизило его сумму в 10 раз. Прокурор запрашивал эквивалент 4 с половиной миллионов долларов.

По данным следствия, у госслужащей только незадекларированных активов в американской валюте - на 4,5 миллиона. И еще на 5 - семейной недвижимости. Мудрая уже сообщила: часть залога она выплатит из собственных сбережений, часть друзья подбросят. Имена этих щедрых, а главное, очень богатых людей следствию тоже известны. Как и то, чьи деньги они воруют. Американцы это поняли и просто так давать доллары перестали. Европейцы пока только возмущаются накануне избирательных кампаний в своих странах.

Зеленский требует от европейцев прямо сейчас перевести ему 30 миллиардов из кредитных траншей, запланированных на следующий год. И Еврокомиссия заявила - официальных обращений они не получили, но обещают ускориться. Ведь благодаря покорности Киева Брюссель воюет с Москвой руками украинцев. А те приказы хозяев не обсуждают. Даже преступные.

"Нам нужно увеличить издержки и цену войны для России. А это значит, наносить удары дальнего радиуса действия. В том числе и по логистическим центрам, таким как "Вайлдберис", - заявил Александр Стубб, президент Финляндии.

В Кремле прокомментировали: "Кроме удивления, это ничего не вызывает, ведь буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно. И он говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно".

Ситуацию на Украине министр иностранных дел России обсудил с высоким представителем Ваттикана. Глава внешнеполитического ведомства Святого Престола Пол Галлахер прибыл в столицу с официальным визитом. Это первый за пять лет посещение России папского посланника в таком ранге. В МИДе обратили внимание гостя на преступления киевского режима: "Мы не забудем никогда и будем добиваться справедливости с связи с кровавым террористическим актом Зеленского в Старобельске. И, конечно же, говорили мы о том, как относятся на Украине к русскому языку, к русскому образованию, к русским средствам массовой информации, к русской культуре в целом. Единственная страна, где язык запрещен. Нигде больше в мире такого нет".

Сергей Лавров рассказал и о положении канонической Украинской православной церкви на Украине, чьи приходы захватывают, а священников убивают.

В рамках встречи стороны обсудили жизнь католической общины в России. Которую в нашей стране никто не притесняет и не запрещает. Впрочем, Ватикану не помешало бы обратить внимание на благополучие и нравы паствы на Западе. Депутат немецкого города Мангейм, бывший член Семейной партии Жюльен Ферра предложил провести свингер-вечеринку в здании ратуши. Такие встречи пропагандирующий нудизм политик называет высшей формой близости. Утверждает, что если превратить город в рай для свингеров, то это принесет в бюджет миллионы долларов ежегодно. Жители ужаснулись: ведь до того, как угробить собственную промышленность, немцы зарабатывали более благопристойными способами.