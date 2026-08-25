КПРФ отправила 159-й гуманитарный конвой в зону СВО

Из подмосковного Совхоза имени Ленина в зону спецоперации КПРФ отправила новую партию груза. Гуманитарный конвой - уже 159-й по счету.

В боевые армейские части на передовую везут воду, продукты, лекарства - всё, что пригодится и в прифронтовых территориях. А еще необходимую технику - квадрокоптеры, спецавтомобили, мотоциклы, тепловизоры.