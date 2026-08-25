КПРФ отправила 159-й гуманитарный конвой в зону СВО

Из подмосковного Совхоза имени Ленина в зону спецоперации КПРФ отправила новую партию груза. Гуманитарный конвой - уже 159-й по счету.
В боевые армейские части на передовую везут воду, продукты, лекарства - всё, что пригодится и в прифронтовых территориях. А еще необходимую технику - квадрокоптеры, спецавтомобили, мотоциклы, тепловизоры.
"Только что разговаривал с передовой, нашими командирами, комиссарами - давят, работают. Работают братья достойно, храбро и мужественно. Они ознакомились и с нашей программой - разослали программу Победы всем. Еще раз хочу сказать: выборы, которые пройдут в сентябре, это будут выборы не депутатов. Выбор будет курса Победы", - сказал председатель КПРФ Геннадий Зюганов.