ЛДПР предложила установить минимальный пенсионный доход в России на уровне не ниже двух МРОТ

ЛДПР предложила установить минимальный пенсионный доход в России на уровне не ниже двух минимальных размеров оплаты труда. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий на пресс-конференции в Москве.
Также ЛДПР предлагает отказаться от сложной системы пенсионных баллов и начислять по 2 тысячи за каждый полный год стажа.
"ЛДПР предлагает принять федеральный стандарт достойной старости. Базовые гарантии пенсионерам вне зависимости от места прописки должны быть одинаковыми во всей стране. Регион вправе давать человеку больше, но опускаться ниже этого единого федерального стандарта достойной старости регион никакой регион не может", - сказал Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР.