ЛДПР предложила установить минимальный пенсионный доход в России на уровне не ниже двух МРОТ

ЛДПР предложила установить минимальный пенсионный доход в России на уровне не ниже двух минимальных размеров оплаты труда. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий на пресс-конференции в Москве.

Также ЛДПР предлагает отказаться от сложной системы пенсионных баллов и начислять по 2 тысячи за каждый полный год стажа.