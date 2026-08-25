В Ставропольском крае представители партии "Новые люди" провели акцию "За тонировку" и представили новую инициативу: продажа абонемента, который дает право использовать затемненную пленку на передних боковых стеклах при соблюдении требований безопасности.

Участники акции на жаре замерили температуру внутри салонов автомобилей с тонировкой и без. Разница составила почти 20 градусов.

В Санкт - Петербурге "Зеленые" провели круглый стол по профилактике домашнего насилия. Такую проблему, как правило, считают частным делом, соседи обычно не вмешиваются. Как было отмечено - в такой ситуации нужен комплексных подход. Работа не только с участковыми, но и с семьями. Создание алгоритмов поможет предотвратить беду, до того как она станет уголовной статьей и полицейским протоколом.