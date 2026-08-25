Около 600 млрд рублей в текущем году Росимущество планирует передать в бюджет

Около 600 миллиардов рублей в текущем году Росимущество планирует передать в бюджет. Такие цифры на встрече с премьером Михаилом Мишустиным привел руководитель профильного федерального агентства Вадим Яковенко.

Еще одно приоритетное направление - предоставление земельных участков для крупных инфраструктурных проектов. В их числе площади для создания арт-кластера "Таврида" в Крыму, строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

Также агентство проводит ревизию земельных участков, которые можно использовать для жилищного строительства. В этом году выявлено более 7 тысяч гектаров земли. Еще Росимущество занимается реставрацией и восстановлением объектов федерального значения, которые нуждаются в ремонте. Отремонтированный кампус Высший школы экономики.