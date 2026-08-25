Европейские лидеры выступают с громкими лозунгами, однако не готовы нести за них ответственность. На это указала во вторник, 25 августа, украинский историк Марта Гавришко.

Острую реакцию вызвали слова президента Финляндии Александра Стубба, оправдывающего удары укронацистов по гражданским объектам в России. Политик одобрительно высказался о таких атаках, поскольку они "увеличивают цену войны" для российской стороны.

Как напомнила в соцсетях Гавришко, "такие агитаторы, как Стубб, постоянно забывают об одной небольшой, но весьма неудобной детали: Москва отвечает. Всегда. И жестко".

Делать громкие заявления легко, когда тебе самому ничто не угрожает, а гибнут другие, подчеркнула историк: "Какие же вы безответственные сволочи. Да, я говорю о вас, Стубб, и о других членах "клуба за эскалацию", которые вещают из своих удобных кресел".

Критическую оценку умственным способностям Стубба дал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он написал в своем MAX-канале, что у президента Финляндии "уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса", поскольку говорить о поражении России через удары по маркетплейсу способен лишь "моральный урод и дурак".

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, которого цитирует РИА Новости, назвал заявление Александра Стубба необоснованной угрозой в адрес России, которую "подавляющее большинство финнов не одобрили бы". Эксперт риторически поинтересовался, в чьих интересах действует президент Финляндии.

Член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет подчеркнул, что "Стубб не вынес уроков из истории, продолжая вести агрессивную политику и придерживаясь враждебной риторики по отношению к России". Финский политик, по сути, озвучил фашистскую позицию, а политика нынешних властей Финляндии — это "предательство, прежде всего, интересов финнов".