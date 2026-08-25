Россиянам рассказали, ждать ли новую вспышку COVID-19

Коронавирусная инфекция COVID-19 уже перешла в статус сезонной, поэтому будет приходить "в таком же варианте", как грипп. Об этом предупредил во вторник, 25 августа, иммунолог Владислав Жемчугов.

Эксперт по особо опасным инфекциям заверил, что "это не будет что-то такое пугающее и смертельное, потому что остается достаточно много людей, которые как раз имеют у себя защитные механизмы антитела и клетки".

Коронавирус "придет, но все равно уже под давлением иммунитета в таком легком варианте", Роспотребнадзор наблюдает за текущей эпидемической ситуацией, рассказал доктор медицинских наук в эфире радио Sputnik.

Тем временем академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что самой опасной инфекцией на планете остается грипп, который каждый сезон уносит гораздо больше жизней, чем "всякие страшные названия: денге, Эбола". Эксперт предупредил, что очередной сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями ожидается в России уже в сентябре, поскольку дети вернутся в организованные коллективы.

В связи с этим заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов напомнил про важность вакцинации от гриппа, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что привиться от гриппа в первую очередь следует детям, пенсионерам, гражданам, которые страдают от хронических заболеваний, а также тем, кто регулярно контактирует с большим числом людей.