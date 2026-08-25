Российские бойцы продолжили нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным украинской армией. Об этом рассказали во вторник, 25 августа, в Министерстве обороны России.

Как сообщило ведомство в своем официальном MAX-канале, в порту Южный поражены два сухогруза, которые доставляли на Украину грузы военного назначения. Там же разбомблены четыре хранилища с военным имуществом ВСУ и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения.

Кроме того, в порту Черноморск уничтожены резервуары с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ.

Ранее глава государства и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин подчеркивал, что наращивание российских ударов по Украине — это результат очередной авантюры Киева и его западных спонсоров. Речь идет о так называемой 40-дневной кампании ударов по России, которую провозгласил главарь киевского режима Владимир Зеленский. Конечный результат для противника оказался прямо противоположным ожиданиям.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что атаки ВСУ не дают киевскому режиму ни малейшей возможности "хоть как-то повлиять на ту динамику, которую все наблюдают на фронтах", зато "ответы в Киеве ощущают каждый день, каждую ночь — и будут ощущать это дальше".