Динамика в украинском конфликте меняется не в пользу киевского режима. С таким признанием выступил бывший министр обороны Украины Михаил Федоров.

Как заявил политик в интервью информационному агентству Reuters, "сейчас наступил поворотный момент, который определит наш дальнейший путь, но, похоже, мы постепенно, медленно проигрываем".

Федоров подчеркнул необходимость для Украины плана прекращения конфликта с Россией, тем более что страна терпит дополнительный урон от "неспособности внедрять инновации, укоренившейся коррупции и кумовства, отсутствия политической независимости в правительственных институтах".

Ранее горькое признание о ситуации на Украине сделала посол Евросоюза в Киеве Катарина Матернова. Дипломат посетовала, что удары ВС России в ответ на атаки Киева сбили бравурный настрой европейских спонсоров: "Настроение стало гораздо мрачнее, чем в предыдущие месяцы, когда царил оптимизм".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил западным донорам киевского режима, что Вооруженные силы России "проводят соответствующую работу, получают соответствующие данные", чтобы выяснять места производства вооружений и боевой техники для ВСУ, а затем "принимают меры для уничтожения".