Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили с 8 до 20 часов вторника, 25 августа, 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщило Минобороны России в своем официальном MAX-канале, вражеские БПЛА были сбиты и обезврежены над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областей и над акваторией Черного моря.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что в Киевской области уничтожены порядка 40 автомобилей с пусковыми установками для беспилотников дальнего действия. Российские бойцы нанесли удар оперативно-тактическими ракетами "Искандер".

Украинский историк Марта Гавришко, обращаясь к сторонникам "партии войны" против России, напомнила "об одной небольшой, но весьма неудобной детали: Москва отвечает. Всегда. И жестко".