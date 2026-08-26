ПВО сбила 426 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 26 августа

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурные средства ПВО в течение ночи сбили 426 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 20.00 мск 25 августа до 7.00 мск 26 августа дроны ВСУ сбиты над территорией Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Липецкой и Воронежской областей. Беспилотники ликвидированы над Калужской, Тульской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской и Волгоградской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе ПВО в столичном регионе минувшей ночью. Как написал Собянин в "Максе", силами противовоздушной обороны уничтожены десять беспилотников, летевших на столицу. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.