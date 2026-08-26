Минобороны назвало имена новых героев СВО

Новые примеры мужества и отваги наших военнослужащих. Рядовой Николай Добычин спас жизни раненым сослуживцам. Он заметил, что впереди идущий автомобиль атаковал дрон ВСУ. Произошла частичная детонация боекомплекта. Николай вытащил из горящей машины водителя и его напарника, оказал им первую помощь и эвакуировал в медучреждение.

Сержант Дмитрий Кусакин надежно прикрыл штурмовиков при захвате опорника противника. Наши бойцы оказались под обстрелом и подверглись атаке тяжелого дрона. Дмитрий сбил квадрокоптер и продолжил уничтожать неприятеля до полной зачистки вражеских позиций.