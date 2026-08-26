Российские вооружённые силы в ответ на террористические атаки Киева нанесли новые удары по украинским тылам. Целями стали инфраструктура портов и суда, которые боевики используют для доставки западного оружия. Этой ночью взрывы звучали также в Запорожской и Харьковской областях.

А в ДНР накануне освобожден населённый пункт Анновка. От нее - прямой путь на юго-восточные окраины Доброполья - оборонного форпоста ВСУ в Донбассе. В зоне ответственности Южной группировки экипаж Су-34 атаковал пункт временной дислокации боевиков. Бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции легли точно в заданный квадрат.

На Добропольском направлении наши "птицы" выследили и уничтожили десять ударных дронов ВСУ, находящихся в режиме ожидания цели. Противник размещает их вдоль дорог и маршрутов движения войск. И тогда время подлёта этих коптеров для поражения составляет всего около сорока секунд.

На Ореховском участке фронта операторы БПЛА новороссийских десантников прямым попаданием ликвидировали узлы связи и систему залпового огня "Град" боевиков. А расчёт нашего "Града" пакетом реактивных снарядов накрыл замаскированный в лесополосе укреплённый опорник ВСУ, чем помог продвижению штурмовиков.

Атаку вражеских беспилотников в ДНР сорвали мобильные огневЫе группы. На их счету - десятки уничтоженных дронов, в том числе, Hornet, "Бобёр" и "Лютый".

В зоне СВО свой профессиональный праздник подразделения военной автоинспекции встречают на блокпостах - и контролируют движение армейского и гражданского транспорта, обеспечивая законность и порядок. Особо отличившимся бойцам группировки "Запад" командование вручило государственные награды и ценные подарки.