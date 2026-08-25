Умерла королева кантри Долли Партон

Умерла знаменитая кантри-певица Долли Партон. О смерти 80-летней звезды рассказали во вторник, 25 августа, ее близкие.

За свою долгую жизнь Долли Партон исполнила множество хитов, включая Jolene, 9 To 5 и I Will Always Love You, и удостоилась 11 премий Grammy.

Артистка также снималась в кино и в 2025 году получила награду имени Джина Хершолта за выдающийся вклад в дело гуманизма. Эту премию вручает Американская академия кинематографических искусств и наук за индивидуальные достижения на гуманитарной ниве.

Долли Партон продолжала пользоваться вниманием и популярностью и в пожилом возрасте. В 2017 году журнал Forbes включил ее в десятку самых высокооплачиваемых музыкальных исполнителей среди женщин наряду с Бейонсе и Тейлор Свифт.

В январе 2026 года звезда кантри отметила 80-летний юбилей оптимистичным заявлением о надежде "прожить еще 80 лет" и игривым признанием: "Я пережила многих пластических хирургов!"

Однако годы брали свое, Долли признавалась в проблемах со здоровьем, но не собиралась сдаваться. Певица рассказала, что сотрудничает с различными компаниями для создания "аватар-представлений". Это, по словам Партон, открывает возможность подарить поклонникам новые впечатления.