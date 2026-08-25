Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) превосходит даже суммарный потенциал эффективности Североатлантического альянса. Об этом рассказал во вторник, 25 августа, советник президента России Антон Кобяков.

Как подчеркнул представитель Кремля, "быстрый переход нашей военной экономики на выпуск продукции для фронта" стал результатом принятых ранее своевременных решений. Он заявил, что в 2022 году махина российской экономики так быстро бы не развернулась и не сосредоточилась бы на задачах СВО, если бы не "принятые заранее и успешно и скрытно проведенные в жизнь решения".

Благодаря этому "по эффективности российский ОПК не идет ни в какое сравнение ни с одной из стран НАТО, включая США", цитирует Кобякова ТАСС.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что европейцы "лучше бы думали не об оружии, а том, что начинать надо мирные переговоры с Российской Федерацией и восстанавливать сотрудничество". Сенатор подчеркивал, что во всем мире еще не придумали ракет лучше, чем российский "Орешник".

Западные журналисты утверждали, что массированные российские удары по военных целям в Киеве подчеркнули растущие возможности России по проведению крупномасштабных операций и доказали, что российская оборонка значительно нарастила объемы выпуска.