Выяснилось, кому могут повысить пенсии в сентябре вопреки графику

Сентябрь не входит в график плановой индексации страховых пенсий, однако для отдельных категорий россиян размер выплат может увеличиться. Об этом во вторник, 25 августа, рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Как пояснил эксперт агентству "Прайм", все зависит от появления накануне сентября оснований, которые российское законодательство предусмотрело для перерасчета пенсионных выплат.

К таким основаниям относится достижение 80-летия. С этого возраста фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удваивается. В 2026 году ее размер составляет 9 584,69 рубля — столько же составит прибавка к пенсии. Наряду с этим автоматически назначается компенсационная выплата по уходу в размере 1 413,86 рублей.

Пенсия может вырасти и при появлении нетрудоспособного иждивенца. За каждого такого члена семьи фиксированная выплата повышается на одну треть (но не более чем на трех иждивенцев). В 2026 году прибавка за одного иждивенца составляет 3 194,9 рубля.

Выработка северного стажа при наличии необходимого общего страхового стажа также обернется перерасчетом. Если подтверждающие сведения имеются в системе персонифицированного учета Социального фонда, перерасчет проводится без заявления. В противном случае пенсионеру следует представить документы.

Ранее сообщалось, что в 2027 году страховая пенсия по старости на общих основаниях не будет назначаться из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы. Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин напомнил, что аналогичный пропуск был в 2025 году.

Между тем член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин уточнил, что многодетные матери, которые родили и вырастили как минимум до восьмилетия пять и более детей, вправе выйти на пенсию в 50 лет. Однако для этого требуется набрать трудовой стаж минимум в 15 лет и накопить хотя бы 30 пенсионных баллов.