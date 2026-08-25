Депутат Слуцкий прокомментировал информацию об аварии с его участием в центре Москвы

Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий отреагировал на появившуюся в социальных сетях информацию о том, что его автомобиль столкнулся с мотоциклом в центре Москвы. По его словам, в результате ДТП госпитализация никому не понадобилась.

"По ситуации о столкновении с мотоциклистом. Мотоциклом управлял парень, который на скорости влетел в автомобиль. Инцидент попал на камеры, на которых момент хорошо виден. Парень на мотоцикле был один. Ему оказана вся необходимая помощь. От госпитализации отказался. Парень переживал о том, что разбил свой мотоцикл. Пообещал, что переживать не за что", — написал депутат у себя в канале в мессенджере Telegram.

Вечером 25 августа информагентства утверждали, что машина Слуцкого столкнулась с мотоциклом, из-за чего погибла девушка. Однако помощник Слуцкого быстро опроверг эту информацию.

"Всё это бред. Я вам официально заявляю. Никаких девушек, никаких трупов, ничего не было. Всё это ерунда! Мелкое ДТП", — сказал он Telegram-каналу "112".