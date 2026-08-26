Стала известна причина смерти королевы кантри Долли Партон

Знаменитая кантри-певица Долли Партон "непродолжительное время" боролась с раком. О точной причине ее смерти сообщил журнал People со ссылкой на представителя артистки.

"После короткой, но мужественной борьбы с раком Долли покинула этот мир сегодня в Онкологическом центре Вандербильта-Инграма в окружении близких", — говорится в материале.

О кончине королевы кантри стало известно во вторник, 25 августа.

По информации издания, певицу госпитализировали за четыре дня до ее смерти.

При этом собеседники журнала не стали раскрывать стадию рака Партон.

За годы своей звездной карьеры Долли записала альбомы Here You Come Again, Trio, Blue Smoke, синглы Jolene, I Will Always Love You, снялась в фильмах "С девяти до пяти", "Горный хрусталь" и многих других. Также она была лауреатом 10 состязательных премий Grammy и специальной награды Grammy за жизненные достижения.