Стало известно о беспрецедентном ущербе разведывательным объектам США

Удары ВС Ирана нанесли разведывательным объектам и средствам наблюдения США на Ближнем Востоке беспрецедентный ущерб.

Масштаб превысил все разрушения, с которым когда-либо сталкивались американские спецслужбы. Восстановление обойдется США в миллиарды долларов, сообщает NBC News.

"Ракетные и беспилотные атаки Ирана нанесли беспрецедентный ущерб американским разведывательным постам и средствам наблюдения на Ближнем Востоке", - говорится в публикации.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что с начала операции "Эпическая ярость" Тегеран нанес более 2000 ударов с применением авиации, ракет и беспилотников. Сумма ущерба США на начало августа 2026 года составляла 13 миллиардов долларов.