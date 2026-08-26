Свежее фото ушедшей в тень Софии Ротару: певица развеяла главный миф о себе

София Ротару ушла со сцены вскоре после начала СВО. Таким образом певица выразила свой протест. Уже четыре года главная "хуторянка" СССР не появляется в России.

Ходили слухи, что прославленная исполнительница вместе с семьей перебралась жить в Европу. Якобы теперь певица проводит дни напролет на вилле на Сардинии, однако оказалось, что это не так. В Сети появилась свежая фотография Софии Ротару, которая свидетельствует о том, что певица не покидала Родину.

Известный украинский продюсер Сергей Перман на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовал фотографию Софии Ротару. Причем кадр сделан именно в доме певицы. Таким образом оказался развенчан миф об отъезде артистки из страны. Сетевые сыщики выяснили, что Софию Ротару сняли в ее особняке под Киевом в Конча-Заспе. Продюсер датировал фото 24 августа.

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Артистка предстала перед публикой в повседневном виде: черной лаконичной футболке и свободных легких домашних штанах светлого оттенка. Волосы певица распустила, а руки, которые предательски выдают возраст, спрятала за спиной.

Певица иногда отмечается в соцсетях, но свой блог она ведет принципиально не на русском языке. Многих поклонников Софии Михайловны это задело. Мол, прославилась, когда пела песни российского автора на русском языке, а теперь отвернулась от страны, которая сделала ее звездой. В соцсетях даже потребовали передать хиты Ротару молодым российским исполнительницам, мол, пусть поют, раз артистке не нужны эти песни.

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