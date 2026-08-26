Песков раскрыл причину визита главы ЦРУ в Россию

Цель визита директора Центрального разведывательного управления США в Россию назвали в Москве. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, поездка Джона Рэтклиффа связана с контактами спецслужб двух стран, передает The Washington Post.

Представитель Кремля не привел каких-либо деталей. Ранее Песков заявлял, что в планах российского руководства не значатся переговоры с сотрудниками американской администрации.

О прибытии Рэтклиффа в Россию сообщили накануне портал Axios и телеканал CBS. В Белом доме и ЦРУ на запрос издания относительно визита в Россию главы американской спецслужбы не отвечают.