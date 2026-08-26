Семь человек погибли при пожаре на Амурском ГХК

Число погибших на стройплощадке Амурского газохимического комплекса (ГХК) выросло до семи.

Погибшие – шесть граждан Китая и один россиянин, сообщили в пресс-службе компании. Судьба еще девяти граждан КНР пока неизвестна, поисково-спасательная операция продолжается.

Пострадали 152 человека, 36 из них были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Для транспортировки части пострадавших был задействован спецборт Ил-76 МЧС России. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Превышений предельно допустимой концентрации контролируемых веществ не выявлено. В настоящий момент очаги возгорания ликвидированы, завершается выжигание остаточных объемов технологических газов.