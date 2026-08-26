Николай Басков объявил, что готовится стать отцом

"Натуральный блондин" Николай Басков в этом году отметит круглую дату. В октябре "золотой голос России" справит 50-летний юбилей. Специально к этому событию певец приурочит концерт, к которому сейчас активно готовится.

А вот ложится под нож пластического хирурга, чтобы к круглой дате выглядеть как мальчик, Николай Басков не собирается. "Нос делать не буду. Он у меня идеальный!" - с юмором заявил певец, изящно подколов Филиппа Киркорова, который не скрывает, что недавно сделал ринопластику.

"Нет-нет-нет. Ну, что вы, юбилей большой, серьезный. Там будет и эстрада, и классика, поэтому я, главное, нахожусь в рабочей форме... Только массаж лица. У меня нет никаких филлеров. Я за естественность! Было время, когда я много переколол, и потом почти полтора года все это выводил из своего лица, поэтому сейчас я хожу только на массаж. Больше ничего! Конечно же, спортивный зал", - сообщил Басков.

Неожиданно певец объявил о том, что готовится стать отцом. Артист рассказал, что у него семь спален в доме не просто так. "Как зачем? Я же буду продолжаться!" - заявил "натуральный блондин" Starhit.

Однако когда случится пополнение, пока неизвестно. При этом Николай Басков дал понять, что у него есть любимая женщина. Живет ли она с ним, остается только догадываться.

Меж тем точно известно, что до недавнего времени одиночество "золотого голоса России" в огромном особняке в Подмосковье скрашивала лишь кошечка по кличке Шанель.

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