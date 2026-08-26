МИД России сообщил о неутешительном диагнозе Стубба

Заявления президента Финляндии о поддержке украинских ударов вглубь российской территории невозможно объяснить иначе, кроме как ступором. Александр Стубб деградировал как политик и как человек, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ощущение, что последняя буква в фамилии Стубб пишется уже как "п" - это какой-то ступор, сказала Захарова в эфире радио Sputnik. По словам дипломата, тут дело не в том, что человек изменил свою позицию - это деградация государственного деятеля, политика, человека.

Ранее Стубб заявил, что удары киевского режима вглубь территории России повышают стоимость и цену войны для Москвы. Поэтому, считает президент Финляндии, такие атаки - в том числе и на логистические центры Wildberries - являются разумной военной стратегией со стороны Украины. А Запад должен ее поддерживать.