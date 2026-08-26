В переживающей нашествие мигрантов Сеуте ухудшилась ситуация

Резкий рост преступности, антисанитария, эпидемиологическая обстановка на грани катастрофы. В переживающей нашествие мигрантов испанской Сеуте стремительно ухудшается ситуация. Несмотря на жесткие меры по депортации незваных гостей, на улицах анклава продолжают скитаться тысячи беженцев

В испанской Сеуте на африканском побережье снова выстрелы, крики и слезоточивый газ. Толпы нелегальных мигрантов из Марокко никак не хотят уходить обратно. Четвёртую неделю ночуют на пляжах, площадях, прячутся от властей на окружающих город холмах. При приближении полиции просто переходят на другое место.

Тем временем количество обращений в полицию от населения за неполный месяц увеличилось в десять раз. Местные испанцы ходят группами, в лексиконе у многих не осталось приличных слов.

Сходить на пляж, в магазин, отпустить одну на улицу жену, подругу или дочь – уже непозволительная роскошь. Жители клянут за бездействие власти в Мадриде, ежедневно выходят на митинги и пытаются сами разбираться с непрошеными гостями.

Тревогу бьют и медики: в испанском полуанклаве стремительно ухудшается эпидемиологическая обстановка. Депортация нелегалов идёт крайне медленно: по 10 – 20 человек в день. И самое главное: никто не знает, сколько их ещё осталось. Но счёт идёт на тысячи. А правительство поёт всё ту же песню – мы разберёмся, а вы потерпите.

На самом деле, под угрозой судьба правящей партии социалистов. После 80-тысячного наплыва мигрантов в Сеуту и попыток устроить то же самое в соседней Мелилье и в материковой Картахене под премьером Санчесом резко зашаталось кресло. Главный мигрантолюб Европы, амнистировавший полмиллиона нелегалов и радикально усложнивший процедуру их высылки, открыл ящик Пандоры и рассорил Испанию с соседями по ЕС. А парламентские выборы уже в следующем году.