Мужчина с топором напал на детей в Хабаровске

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении с топором на детей

Сотрудники полиции задержали в Хабаровске 52-летнего мужчину, напавшего с топором на двух детей.

Инцидент произошел в поселке имени Горького. Сначала мужчина ударил обухом топора восьмилетнего мальчика в бедро, а затем 16-летнюю девушку по голове.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Личность напавшего уже установлена - это ранее судимый за тяжкие преступления местный житель. Подозреваемого доставили в СК для дальнейших разбирательств по уголовному делу.