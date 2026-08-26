Мужчина с топором напал на детей в Хабаровске

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении с топором на детей
Сотрудники полиции задержали в Хабаровске 52-летнего мужчину, напавшего с топором на двух детей.
Инцидент произошел в поселке имени Горького. Сначала мужчина ударил обухом топора восьмилетнего мальчика в бедро, а затем 16-летнюю девушку по голове.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Личность напавшего уже установлена - это ранее судимый за тяжкие преступления местный житель. Подозреваемого доставили в СК для дальнейших разбирательств по уголовному делу.