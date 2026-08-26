Собянин рассказал, как Москва помогает восстанавливать Донецк и Луганск

Как Москва помогает восстанавливать соцобъекты и общественные пространства в Луганской и Донецкой народных республиках, рассказал сегодня мэр столицы Сергей Собянин в социальных сетях.

Там восстанавливают дороги - ремонтируют проезжие части и тротуары. В Донецке работы сейчас также идут в парке площадью 16 с половиной гектаров. Там создадут прогулочные зоны, пространства для отдыха, детские и спортивные площадки.

В Луганске специалисты московских городских служб благоустраивают сквер в центре города. Кроме того, до конца года закончат первый этап капремонта Дворца культуры с вековой историей. Там восстановят несущие конструкции, кровлю и фасад, заменят окна, инженерные сети и системы безопасности.