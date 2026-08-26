В России проходит благотворительная акция по сбору ребенка в школу

В преддверии нового учебного года по всей стране проходит благотворительная акция, цель которой помочь многодетным и малообеспеченным семьям собрать ребенка в школу.

Особое внимание - детям, оставшимся без родительской опеки. К масштабной инициативе подключалась уполномоченный по правам человека в России. Яна Лантратова пригласила воспитанников детдома из Рязанской области в Москву. Для ребят организовали увлекательную экскурсию в формате квеста по Дому прав человека. Также юные гости посетили Кремль и Оружейную палату. И, конечно, никто не остался без школьных наборов.

"Сегодня каждому из детей, которые сюда приехали, мы подарили уникальные индивидуальные подарки, о которых они мечтали. Это все в первую очередь для творчества, для развития их талантов. А всем остальным ребятам, которые до нас не доехали, будут переданы подарки, в том числе то, что необходимо для начала учебного года", - отметила Яна Лантратова.