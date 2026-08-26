"Хватит!": Леонид Агутин жестко высказался о дочерях, которые живут за границей

У Леонида Агутина две взрослые дочери от разных женщин. Так, балерина Мария Воробьева родила артисту дочь Полину, а певица Анжелика Варум - наследницу Елизавету-Марию. Обе девушки давно живут за границей, причем в разных концах планеты: Полина в Великобритании, а Елизавета - в Америке. Примечательно, что дочери Агутина знакомы и поддерживают теплые отношения.

Лиза пошла по стопам родителей. Она тоже занимается музыкой, только направление выбрала не эстрадное. Елизавета исполняет рок со своей группой. Ее команда выступает на разогреве у более известных исполнителей и дает концерты в небольших залах. Говорить о бешеной популярности коллектива не приходится.

Отметим, что дочери Агутина и Варум Елизавете этой зимой исполнится 28 лет. А старшей наследнице артиста весной отметила 30-летие.

В новом интервью Леонид Агутин признался, что с нетерпением ждет, когда станет дедом. Однако дочери не торопятся обзаводиться детьми. "Я очень надеюсь! Я уже замучился ждать!.. А дети все что-то себе жизнь устраивают, карьеру. Я говорю: "Вы взрослые уже женщины! Хватит!" Моим уже по возрасту пора начинать это делать", - заявил артист Starhit.

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