У Меган Маркл большие проблемы из-за переезда в Британию: прислуга бежит от американки-снобки

Снобистское поведение Меган Маркл создало проблемы. Герцогиня с трудом смогла найти прислугу для особняка в Монтесито, а в Британии с ней никто не хочет работать.

"У неё возникли проблемы с наймом горничных, потому что многие домработницы в Монтесито не хотели у них работать. Меган лично проводила собеседования с кандидатами и могла производить впечатление очень снобистской и грубой. Некоторых настолько оскорбляло то, как она с ними разговаривала, что слухи об этом начали распространяться. Дошло до того, что люди шутили, будто все горничные в Монтесито их ненавидят", — сообщил инсайдер Page Six.

Подобные обвинения в адрес бывшей звезды сериалов звучали и раньше. Во время работы в качестве члена королевской семьи в Великобритании Меган обвиняли в травле сотрудников дворца, в результате чего было проведено внутреннее расследование. Результаты так и не были обнародованы, а сама Маркл отвергла обвинения.

Между тем Radar сообщает, что соседи Гарри и Меган в Калифорнии испытали облегчение, узнав о переезде пары. "Когда мы впервые услышали, что они переезжают в Монтесито, определённые опасения, безусловно, были. К тому моменту вокруг них и королевской семьи уже было столько негативной прессы и внимания, что, думаю, люди беспокоились о том, какое внимание всё это может привлечь к столь тихому району", — рассказал один из соседей Сассекских.

Теперь, когда герцоги перебрались на другую сторону Атлантики, местные жители "не могут быть более счастливы". "Монтесито — очень уединённое и спокойное место, и, думаю, многие здесь будут рады, если всё снова станет немного тише", — отметил сосед Сассекских.

Инсайдер издания утверждает, что многие жители "рады" отъезду Гарри и Меган. По его словам, супруги якобы "постоянно просят о каких-то грандиозных одолжениях" у друзей и знакомых "из-за своих титулов", при этом "ничего не дают взамен" ни этим людям, ни самому сообществу Монтесито.

"Город от них устал — от чувства собственной привилегированности и бесконечной драмы", — заявил сосед герцога и герцогини.