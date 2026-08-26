Си Цзиньпин отправил Зеленскому письмо на китайском языке

Письмо на китайском языке получил глава киевского режима Владимир Зеленский. Украинского лидера поздравил с Днем независимости Украины председатель КНР Си Цзиньпин, это послание Зеленский опубликовал в соцсетях.

Си Цзиньпин в своем письме выразил наилучшие пожелания и направил поздравления украинскому руководству. В послании отмечается, что дружба Китая и Украины отвечает коренным интересам народов двух стран. Как подчеркивает издание "Страна.ua", письмо написано на китайском языке, хотя другие лидеры поздравили его на английском.

Зеленский, в свою очередь, выразил надежду, что Китай "сыграет сильную дипломатическую роль в завершении войны России против Украины". Ранее с Днем независимости Украины Зеленского поздравил президент Сербии Александр Вучич.