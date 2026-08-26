В Москве объявили о подготовке большого обмена пленными с Киевом

Новый большой обмен военнопленными планируют Москва и Киев. Подготовка уже идет, сообщила уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова.

По словам Лантратовой, которые приводит ТАСС, Россия и Украина начали согласовывать список участников предстоящего обмена. Агентство напоминает, что последний крупный обмен пленными состоялся 19 августа: с подконтрольной Киеву территории вернулись 103 российских военнослужащих, украинской стороне были переданы 103 бойца ВСУ.

Ранее стало известно об обмене граждан России и Украины по формуле "10 на 10". Как сообщили 24 августа власти Беларуси, обмен проходил в Гомельской области.