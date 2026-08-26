Оставила все после смерти отца и сбежала: как живет единственная дочь Михаила Задорнова

Михаил Задорнов впервые стал отцом уже в 40-летнем возрасте. Единственную наследницу сатирику подарила его возлюбленная Елена Бомбина, которая была моложе него на 16 лет. Пара жила в гражданском браке и воспитывала дочку, которую назвали в честь матери.

Елена Задорнова унаследовала от отца светлые волосы, проницательный взгляд и внутреннюю независимость. Она росла в атмосфере творчества, где фирменные шутки артиста звучали не со сцены, а за обеденным столом. Сам Задорнов не раз признавался, что именно рождение Лены заставило его пересмотреть взгляды на жизнь – он стал терпимее к чужим слабостям.

По образованию Задорнова социолог и антрополог. Сейчас она занимается живописью и пишет стихи. После смерти отца Елена приняла решение, которое удивило многих. Она оставила все и сбежала на Мальту, где вышла замуж за уроженца Ливана Али Тартузи. На острове дочь сатирика нашла то, чего ей так часто не хватало в шумной столице — тишину, морской воздух и возможность заниматься любимым делом.

Уже пять лет дочь сатирика состоит в браке. С избранником Елена познакомилась в Париже. Незадолго до свадьбы Задорнова рассказывала, что ее муж — финикиец. Это древний регион на побережье Средиземного моря с центром в современном Ливане.

Супруги воспитывают троих дочек. Елена практически не показывает семью в соцсетях, а на редких снимках с мужем Задорнова всегда светится от счастья. На сегодняшний день молодая женщина — успешная художница, чьи картины выставляются в местных галереях и пользуются спросом у покупателей.

От отца Елене досталась внушительная сумму, но она ведет скромный образ жизни. Задорнова говорит, что не придавать большого внимания деньгам, ее научил папа. Он всегда был довольно обеспеченным человеком, но не стремился публично это демонстрировать.

"Мне нравится уединенный образ жизни, нравится подумать и вообще жить рядом с морем, поскольку я, мама и папа — все родились в Латвии, а там есть море, я не могу жить в стране, где нет моря", — рассказывала Задорнова.