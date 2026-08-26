В КБР задержали террористов, нападавших на россиян

Сотрудники ФСБ задержали в Кабардино-Балкарии 11 участников террористической организации, которые нападали на местных жителей.

Операция прошла в Зольском районе КБР совместно с сотрудниками региональных отделений МВД России по КБР и Республике Адыгея, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанные пропагандировали радикальную идеологию. В отношении тех, кто не разделял их взгляды, они применяли насилие.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Все 11 человек арестованы.

Ранее сотрудники ФСБ рассказали подробности многомесячной операции по выявлению террористов на территории России.