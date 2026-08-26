"Бывший муж - козел": певица Пелагея заговорила о личной жизни

Певица Пелагея недавно дебютировала в качестве актрисы. Она сыграла главную роль в ленте "Зубастая няня". Артистка воплотила образ Козетты.

"У меня роль козы. Конечно, бывший муж — козел. Новый муж — прекрасная любовь, волк, которого моя героиня встречает. Он сумел завоевать ее доверие. У нее семеро детей", - сообщила Пелагея.

При этом она подчеркнула, что фильм не является ремейком легендарного музыкального фильма "Мама" с Михаилом Боярским и Людмилой Гурченко. "Я очень рада, что мне все-таки удалось не сразу, но удалось, побороть комплексы, стеснения и войти в этот поток, но уже не на сцене, а на съемочной площадке. Благодарна всем своим партнерам", - заявила артистка.

Пелагея высказалась и о личной жизни, о которой предпочитает молчать. Она призналась, что готова к новой любви. "Сейчас, если она со мной случится, то я абсолютно к ней готова. Это чудо большое. Если Господь мне это даст, я очень буду беречь это чувство", - пообещала певица.

При этом Пелагея отметила, что не страдает от дефицита любви, передает Starhit. "Я влюбляюсь в жизнь. Жизнь прекрасна, друзья! Тем более сейчас, когда мир как будто бы потихонечку сходит с ума", - заключила исполнительница.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>