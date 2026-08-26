Кабмин утвердил меры поддержки продавцам WB

Правительство утвердило меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на объекты Wildberries.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Для пострадавшего бизнеса, в частности, предусмотрены:

- отсрочка на 12 месяцев по уплате НДС, налога на прибыль, налогов по упрощенной и автоматизированной упрощенной налоговых систем (УСН и АУСН);

- отсрочка страховых взносов и авансовых платежей, которые должны быть уплачены с августа 2026 года по июль 2027 года;

- до конца года приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления;

- на шесть месяцев продлеваются сроки направления требований об уплате задолженности и принятия решений о ее взыскании.

Меры распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чей ущерб превысил 5% годового дохода, уточнили в пресс-службе кабмина.

Логистические объекты Wildberries в разных регионах подвергаются атакам беспилотников ВСУ с середины июля. На ряде объектов возникли крупные пожары. Есть погибшие и пострадавшие, продавцы потеряли свой товар.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) отметили, что государство должно оказать всю возможную поддержку предпринимателям, так как удары врага по складам является террористической атакой.