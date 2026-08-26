Киев проводит перезахоронения основателей ОУН* (организация признана экстремистской и запрещена в России) за счет западного финансирования. Речь идет не просто о молчаливом согласии – Германия выделяет колоссальные деньги, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова подчеркнула в эфире радио Sputnik, что Киев не смог бы финансировать подобные мероприятия, так как украинская экономика находится в крайне тяжелом состоянии. Что же касается действий властей ФРГ, то они идут вразрез с интересами немецких граждан. Поддержка подобных инициатив со стороны германского руководства впоследствии может иметь серьезные последствия.

Как сообщалось ранее, на Украине в присутствии Владимира Зеленского перезахоронили одного из основателей и первого главу ОУН* Евгения Коновальца. В Москве отметили: в Европе замалчивают героизацию нацистов, чтобы удержать Украину на жестких националистических позициях.

*Признанная экстремистской и запрещенная в России организация