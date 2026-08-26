Вот что Камилла Паркер-Боулз никогда не простит принцу Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл 26 августа вернулись в Великобританию. Но приезду Сассекских рад только Карл III. Остальные члены королевской семьи не могут забыть резких слов младшего сына монарха.

Больше всех от Гарри досталось Камилле Паркер-Боулз. Принц все еще остаётся в долгу перед женой Карла III после резких нападок на неё в скандальных мемуарах, утверждает один из королевских экспертов.

После переезда герцога и Герцогини Сассекских в Америку конфликт с королевской семьёй только обострился, а в своих мемуарах "Запасной" Гарри выступил с целым рядом громких заявлений. Говоря о своей мачехе, принц называл Камиллу "опасной" и "злой", а также рассказывал, что вместе с братом пытался убедить отца не жениться на ней.

На фоне вопросов о том, как Гарри теперь будет восстанавливать отношения с родственниками и проведёт ли он в этом году Рождество вместе с ними, королевский автор Роберт Джобсон заявил, что после того, как принц "обрушился" на Камиллу в своих мемуарах 2023 года, "сначала необходимо погасить один старый долг".

"Он написал, что она "принесла его в жертву на алтаре своего личного пиара". Камилла промолчала. Долг перед его братом тоже до сих пор не погашен", — отмечает Джобсон в беседе с Daily Mail.

Автор также заявил, что вероятность того, что Гарри принесёт семье извинения, "невелика"."Но если монархия собирается объединиться, это необходимо", — подчеркивает Роберт.

Однако источник издания из дворца уверяет, что даже если принц наберется храбрости и покается перед Камиллой. Паркер-Боулз никогда по-настоящему не простит его, слишком серьезный удар нанес Гарри.

Напомним, что герцог Сасссекский вернулся в Великобританию вместе с женой и детьми 26 августа. Об их неожиданном возвращении стало известно лишь на прошлой неделе. Супруги, переехавшие в США в 2020 году, якобы сообщили королю Карлу о своих планах всего за три дня до того, как информация стала достоянием общественности. По сообщениям, принц Арчи и принцесса Лилибет уже зачислены в британские школы и готовы начать учёбу в сентябре.