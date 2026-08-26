Елена Исинбаева: "Это был самый тяжелый и несправедливый период, оставивший шрам в душе"

Елена Исинбаева является двукратной олимпийской чемпионкой по прыжкам с шестом. Ее рекорд — 5,06 метра — никто не может превзойти уже почти 17 лет.

В новом интервью прославленная спортсменка вспомнила о сильнейшем допинговом давлении после отстранения Федерации легкой атлетики. "Это был самый тяжелый и несправедливый период, оставивший шрам в душе..." - отметила Исинбаева.

Она рассказала: "Страшным ударом стал 2016 год. Я была в потрясающей форме, выиграла чемпионат России с лучшим результатом сезона в мире 4,90 — в 34 года, на минуточку. Я планировала завершить активную спортивную карьеру на пике на Олимпийских играх в Рио. И вдруг — отстранение Федерации легкой атлетики и всех спортсменов по принципу коллективной ответственности. Это высшая степень несправедливости. Я плакала от бессилия, потому что билась в закрытую дверь. Мое имя, как и многих других чистых атлетов, было принесено в жертву политическим играм. Было очень грустно".

Тем не менее, считает Елена, та ситуация сделала ее сильнее, спортсменка осталась верна своим принципам. "Чистый спорт — единственное, ради чего стоит выходить в сектор. Никакие медали не стоят потери честного имени", - заключила Исинбаева.

После завершения спортивной карьеры она ушла в тень. Потом и вовсе появилась информация, что спортсменка покинула Россию и перебралась жить в Испанию. Якобы на Канарах у нее есть несколько объектов недвижимости. Переехала Исинбаева в теплую страну не одна, а с супругом, метателем копья Никитой Петиновым, и двумя детьми: дочкой Евой и сыном Добрыней.

Сейчас вместе с мужем Елена занимается развитием наследников: они преподают им общую и специальную физическую подготовку в теннисе. По признанию Исинбаевой, совмещать роли родителя и наставника даже сложнее, чем ставить олимпийский рекорд.

Чтобы не размывать границы между родительством и тренерством, Никита и Елена придерживаются четких правил. "Дома мы просто любящие родители. Мы не устраиваем "разбор полетов" за ужином. Главная задача — не только вырастить успешных теннисистов, но и воспитать дисциплинированных, гармоничных, самостоятельных, способных критически мыслить личностей, умеющих идти к своей цели несмотря ни на что", - рассказала олимпийская чемпионка "Газете.ru".