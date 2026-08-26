Москвичам пообещали финал лета без дождей

Теплая и летняя погода порадует москвичей в последнюю неделю августа.

Сегодня, 26 августа, будет самым холодным и неприятным днем уходящего лета – ожидаются моросящий дождь, плюс 17 градусов и пасмурность. Но с четверга погоду будет определять уже область повышенного атмосферного давления, рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Днем в четверг температура воздуха прогреется до плюс 19 градусов, а на выходных – до 20-22 градусов. Ожидается солнечная и ясная погода без осадков.

"Погода будет комфортная и ещё летняя", - сказала синоптик в беседе с RT.

Ранее в центре погоды "Фобос" заверили москвичей, что лето еще вернется в столичный регион, а текущее похолодание – не говорит о начале метеорологической осени.