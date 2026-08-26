Владимир Зеленский поблагодарил Никола Пашиняна за поздравление с Днем независимости Украины. Украинский лидер приветствует европейский выбор Армении, сообщила пресс-служба главы киевского режима.

По словам Зеленского, армянский народ "уверенно движется к более тесным связям с Европой". Киев этот выбор Еревана приветствует и готов оказать помощь везде, где это возможно, заявил украинский лидер. Он отметил активизацию двусторонних отношений между странами.

Как стало известно ранее, народ Украины поздравил с праздником президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул, что исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Их связывают не только вековые традиции и общие победы, но и тяжелые испытания.