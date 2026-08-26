Переезд как последняя попытка спасти брак: Гарри и Меган совершенно несчастны и загнаны в тупик

На днях стало известно, что принц Гарри и его супруга, малоизвестная американская актриса Меган Маркл возвращаются в Великобританию. Они уже записали своих детей, сына Арчи и дочь Лилибет, в местную школу.

Журналисты выяснили детали. Так, информация о том, что опальные Сассекские приезжают в Великобританию на пару-тройку лет, не соответствует действительности. Принц Гарри хочет дать детям британское образование, поэтому семейство останется в стране лет на 12-15. Арчи и Лилибет записаны в одну школу: мальчик отправится в третий класс, а девочка начнет посещать подготовительные занятия там же.

Король Карл III узнал о решении сына не за три дня, как судачат в Сети, а еще в июле. Более того, якобы старший брат Гарри, будущий монарх Уильям, знал об этом вообще полгода назад.

Интересно, что в Великобритании Гарри полностью намерен посвятить себя воспитанию детей, а вот Меган планирует часто мотаться в США. Помимо того, что ей нужно следить за домом в Монтесито, так еще и заниматься своим брендом As Ever, который базируется в Калифорнии и направлен на пропаганду именно "калифорнийского образа жизни".

Таким образом Меган и Гарри какие-то недели будут проводить вместе в Великобритании, а какие-то - раздельно в разных странах. Например, в Рождество супруги с детьми запланировали быть в США, чтобы избежать неловкости в связи с с Сандрингемом, где британская королевская семья традиционно отмечает этот праздник. В близком окружении судачат, что Гарри и Меган прекрасно понимают, что прочие члены семейства вряд ли будут рады их видеть.

Журналист-обозреватель шоу-бизнеса Роб Шутер сообщил в своем блоге Naughty But Nice, что переезд это последняя попытка опальной парочки спасти свой брак. "Гарри несчастен в Америке, а Меган - в Великобритании. Они загнаны в тупик", - сообщили журналистам знакомые с ситуацией люди. Тем не менее, Меган согласилась отправиться в Великобританию, потому что боится потерять Гарри.

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