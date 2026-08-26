ЦИК предупредил о развязанной перед выборами информационной войне

Недруги России пытаются уничтожить страну. Государство в ответ должно бить наотмашь, делать это мощно, сильно, аргументировано и честно, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

В преддверии сентябрьских выборов против России развязали циничную информационную войну. Страна должна ей противостоять, опровергая фейки достоверными аргументами и фактами, сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Глава Центризбиркома призвала десять раз перепроверять факты, прежде чем что-то писать и распространять, и не заниматься репостом. В единый день голосования 2026 года пройдут выборы депутатов Госдумы и прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах, передает РИА Новости.