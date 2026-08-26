Глава Минпромторга доложил Путину о росте российской промышленности

Результаты, которые показывает российская промышленность Владимир Путин обсудил сегодня с главой Минпромторга Антоном Алихановым. Рабочая встреча прошла в Кремле.

По словам министра, несмотря на западные ограничения, динамика положительная. Так, за последние 5 лет обрабатывающая промышленности продемонстрировала рост почти на четверть. Такие темпы поддерживаются в том числе за счет серьезного наращивания инвестиций.

По итогам прошлого года их объем составил 7,3 триллиона рублей. Более чем на 80 процентов увеличился ввод новых мощностей.