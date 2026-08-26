Собянин: Трамвай стал лидером по росту пассажиропотока на городском транспорте

За семь месяцев на городском транспорте совершено почти 2,5 миллиарда поездок. Об этом в соцсетях рассказал мэр столицы Сергей Собянин. При этом, как отмечается, лидером по росту пассажиропотока является трамвай.

"Уделяем этому направлению огромное внимание: уже полностью обновили подвижной состав, а также запустили два Московских трамвайных диаметра. Столичный городской транспорт ценят за надежность и точность. Ожидаем, что уже в 2027-м его доля превысит 70 процентов от общего числа поездок по столице. Это результат системной работы в рамках Стратегии развития транспортной системы Москвы", — говорится в сообщении.

В июне Собянин сообщил, что в Москве завершили обновление парка трамваев. Теперь в городе курсируют более 600 вагонов - только нового поколения.