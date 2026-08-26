Путепровод на Ярославском направлении МЖД ждут жители трех районов столицы

Сразу два дорожных проекта реализуется в Москве вблизи с Ярославским направлением железной дороги. Идёт строительство путепроводов, что позволит сделать ближе районы, разделённые путями. Благодаря этому жители смогут ощутимо экономить время на дороге. Какие улицы будут соединены и не мешают ли работам электрички и поезда?

Жители трех районов, разделенных железной дорогой - Лосиноостровского, Бабушкинского и Ярославского - ждут окончания строительства с нетерпением. Путепровод наконец позволит водителям забыть про долгие объезды и экономить порядка 20 минут. Мост длиной 370 метров разместят на пяти опорах.

"На 95% сделаны подпорные стенки. Сейчас идет непосредственно сооружение первой опоры. Она первая, но не первая по изготовлению. У нас уже готова пятая опора, вторая, четвертая и вот первая", - сообщил Рамиль Шигапов, производитель работ.

По две со стороны Хибинского и Анадырского проездов, еще одну установят между путями. На нее металлоконструкции будут перемещать по стапелю, он уже собран. Так строительство не помешает движению поездов. Проект масштабный и касается не только дороги между районами.

"В рамках проекта будет дополнительно реконструировано и построено 4 километра дорог. В том числе участки Анадырского и Хибинского проездов, улицы Менжинского", - отметил Артем Русин, начальник строительного участка АО "ДиМ".

Параллельно на границе Лосиноостровского и Ярославского районов возводится еще один путепровод длиной в полкилометра. Он соединит улицу Малыгина и Малыгинский проезд. Всего у путепровода будет 14 опор.

"На этом участке достаточно сложные геологические условия, поэтому бурение проводилось на разную глубину, от 18 до 25 метров. Самые проблемные опоры - это те, которые возводятся между ЖД путями", - рассказал Андрей Митрофанов, заместитель руководителя генподрядной организации.

Работа на объекте ведется практически круглосуточно. Трудятся около пятисот человек, задействовано 70 единиц техники.

"Двигаемся достаточно с высокими темпами. Уже на этой стороне, на Малыгинском проезде, уже и правые, и левые стены смонтированы. На улице Малыгина - там на данный момент завершено устройство свай под подпорные стены", - сообщил Сергей Матюнин, заместитель руководителя проекта департамента дорожно-мостового строительства группы компаний "ЕКС".

Также проект предусматривает строительство и реконструкцию почти 6 километров дорог. Для жителей появятся новые парковочные места и велодорожки.