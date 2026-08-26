В столице завершается благоустройство территории вокруг Центрального ипподрома. Задача сложная. Нужно сформировать современное пространство для отдыха, но при этом сохранить исторический облик района.

Здесь обустраивают детские и спортивные площадки. А также уютный сквер с пешеходными дорожками и цветниками. Причём, прогулки будут комфортными в любое время дня благодаря энергосберегающим светильникам.

"Сделали альпийскую горку, высадили очень много деревьев – елей - высокорослые и низкорослые. Также поставили две скульптуры, это плетеная лошадь и бронзовая пони. Очень красивые скульптуры получились", - говорит Тинчурин Наиль, руководитель проектов комплексного благоустройства.