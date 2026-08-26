Ученые Сеченовки разработали "искусственную кожу" для лечения ран у животных

Столичные ветеринары спасли собаку с тяжёлой травмой лапы. Они использовали уникальную "искусственную кожу" для лечения ран у животных. Разработку представили учёные Сеченовского университета. Новая технология уже доказала свою эффективность в ветеринарии. А позже сможет применяться и для лечения человека.

Шерсть на этом месте уже не вырастет, но Эйре это не мешает: главное, что лапа зажила, и собака снова может бегать и играть. И как будто даже "улыбаться". Животное в тяжелом состоянии нашли на улице в Курской области этой зимой. Дворняга потеряла оба глаза.

Еще недавно такие раны лечили месяцами, с риском осложнений и постоянными болезненными перевязками. Но Эйра попала в клинику, где уже начали использовать разработку российских ученых, так называемую "искусственную кожу" - "умную" коллагеновую накладку, которая помогает организму регенерировать ткани.

"Здесь такой участок, где нет окружающих тканей, которые можно стянуть… Нам нужно было закрыть этот дефект. И соответственно мы как раз-таки перепрошивали повязки в ожидании того, когда все заэпитилизируется", - пояснила Анастасия Ващилина, ветеринарный врач-хирург.

"Искусственную кожу" создала команда учёных Центра инновационных коллагеновых разработок Сеченовского университета. Поиск решений и материалов занял около двух лет. По словам авторов, это не просто повязка, а именно матрица - функциональная среда, направляющая рост клеток.

"Она состоит из коллагена - это белый слой губчатый и силикон. Силикон защищает рану сверху от проникновения инфекции, бактерий и действий животного. За силикон матрица пришивается и надежно фиксируется к раневому ложу. А в коллаген прорастает собственная ткань животного", - рассказал Артем Антошин, руководитель Центра инновационных коллагеновых разработок Сеченовского университета.

Матрицу фиксируют один раз - и до двух недель. Разработка - полностью из российского сырья. В пластине толщиной всего несколько миллиметров сосредоточен огромный интеллектуальный труд.

"Направление хода волокон, поры, силикон, паропроницаемость силикона, механические свойства - это все бесконечное количество раз тестировалось перед тем, как создать продукт, чтобы достичь оптимальных свойств. Безусловно, мы сравнили это потом и с западными человеческими аналогами, и в целом мы сопоставимы с ними по параметрам, мы ничуть не хуже, разве что по цене меньше десятикратно", - отметил Артем Антошин.

Коллагеновую кожу в Сеченовке тоже изначально разрабатывали для людей, и уже запущены необходимые регистрационные процедуры. А для ветеринарии разрешение удалось получить быстрее - и впервые в мире раны и дефекты у животных лечат при помощи технологичной матрицы.

У белоснежного "хвостика" - осложнение после катетера. Образовалась глубокая рана с некрозом, которую накрыли "умной повязкой". Кот перенес операцию без лишнего стресса, и теперь быстро пойдет на поправку. И, как и Эйра, скоро вернется домой.