Российские войска продолжают выполнять задачи специальной военной операции. Подразделениями группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Неженка в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, решительными действиями бойцов группировки ВС России "Север" установлен контроль над Писаревкой в Сумской области.

Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Писаревка Сумской области. Поражена живая сила и техника двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по логистическим центрам, объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины. Поражены склады боеприпасов и военного имущества, пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. ПВО сбила 12 управляемых авиабомб, реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS, три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 798 украинских дронов.