Что будет с вором Гошей после смерти его хозяина Александра Чугайнова: судьбу птицы прояснил брат блогера

История дружбы Александра Чугайнова и ворона Гоши началась весной 2020 года. Мужчина нашел в лесу маленького вороненка, чье гнездо разрушила гроза, и забрал птенца домой. Саша выходил ворона и стал заниматься его воспитанием, а Гоша оказался необычайно способным.

Ворон научился различать цвета и предметы, выполнять команды (например, мог принести хозяину перчатки) колоть орехи и помогать Александру по хозяйству. Гоша даже решал головоломки и играл с хозяином в крестики-нолики. Появились блоги "Ворон ТV" и "Жизнь вОрона Гоши". Видео с необычной птицей набирали миллионы просмотров. Однако в 2026 году Чугайнов столкнулся с хейтом. Группа людей писала жалобы на Александра и требовала заблокировать его каналы за жестокое обращение с птицей. В итоге один из блогов действительно был удален платформой.

19 августа поклонники Александра увидели ужасающие новости — Чугайнов скончался. Ему было 29 лет. Похоронили блогера 22 августа. После гибели молодого мужчины в Сети появился слух, что он свел счеты с жизнью. Россияне не могли в это поверить, пока чудовищную версию не подтвердил брат Александра.

Теперь неясной остается судьба птицы. "Гоше показали тело Саши? Вороны — однолюбы, он будет чувствовать себя преданным, будет ждать хозяина, если ему не объяснить, что Саши больше нет", — написал в блоге Чугайнов один из пользователей Сети.

Брат Александра не стал отвечать на этот вопрос. Но он заверил, что с Гошей все нормально, ворона не выгонят на улицу, за ним продолжат ухаживать.

"Поступало очень много вопросов: что сейчас с Гошей? Как он себя чувствует? Как переживает? Хотел выйти в Сеть и сказать, что с ним всё в порядке, всё хорошо. Он сидит, бегает, прыгает. Да, он скучает по Саше. Вот это прямо заметно: сидит на этой присаде, просто смотрит в сторону огорода или леса. А так всё хорошо", — сообщил брат Чугайнов.

Сейчас близкие Александра стараются наладить контакт с Гошей. Они пообещали, что будут отчитываться о судьбе ворона в соцсетях, чтобы поклонники Гоши за него не волновались.